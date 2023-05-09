Во втором сезоне сериала по «Властелину колец» может появиться знакомый герой франшизы
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Пока идёт производство второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», в Сети появились любопытные слухи. Их предоставило издание Fellowship of Fans.
Если верить информации источников издания, во втором сезоне шоу зрителей ждёт приятный сюрприз в виде появления знакомого персонажа: огромной паучихи Шелоб. Якобы именно её создатели сериала покажут во втором сезоне.
Источники предположили, что нам покажут молодую Шелоб, которая на момент шоу уже поселилась в горах около Мордора и выслеживала потенциальных жертв.
Напомним, в основной франшизе с Шелоб столкнулись хоббиты Фродо и Сэм. Паучиха поймала Фродо и почти убила его, но на помощь пришёл Сэм и спас товарища.
Точная дата выхода второго сезона сериала не разглашается.
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