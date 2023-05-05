Второй сезон сериала по «Властелину колец» доснимут без создателей шоу

Как сообщает издание Variety, шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн примут участие в забастовке Гильдии сценаристов США. Согласно требованиям протеста, они снялись с производства второго сезона сериала, съёмки которого должны завершиться до конца мая.

Как отмечают источники, МакКей и Пэйн заранее спланировали участие в забастовке, чтобы их возможный уход со съёмок оказал наименьшее влияние на шоу. Судя по всему, несколько съёмочных команд были в курсе возможных перестановок, поэтому вряд ли временное отсутствие создателей отрицательно скажется на постановке проекта.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» снимают с октября 2022 года в Великобритании. Во время производства шоу произошло уже два несчастных инцидента: пожар и гибель одной из лошадей.