Радиоактивный Челябинск, водка и хакер Иван: вышла новая серия «Гриффинов»

Недавно у популярного мультсериала «Гриффины» вышла 19-я серия 21-го сезона. Она получила название «Из России с любовью, часть 1». В ней пёс Брайан, Стьюи и Мэг отправляются в Челябинск на поиски хакера, взломавшего соцсеть Брайана.

Герои прилетают в Челябинск и сталкиваются с суровыми реалиями российского города в виде гопников, опьяневших людей и многого другого. В итоге им удаётся найти хакера — им оказывается парень по имени Иван. У него и Мэг завязывается роман, и она решает остаться в Челябинске.

Видео доступно на YouTube-канале Best Moments. Права на видео принадлежат Fox Broadcasting Company.

Сам город показан в шутливой форме. В серии обыгрывается одна из главных проблем Челябинска — сильное загрязнение воздуха из-за наличия большого количества заводов.

Также в эпизоде Мэг сказала забавную фразу, которую, кажется, слышал каждый житель России как минимум один раз.

Видео доступно на YouTube-канале Dobriy Juk. Права на видео принадлежат Fox Broadcasting Company.