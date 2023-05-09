Радиоактивный Челябинск, водка и хакер Иван: вышла новая серия «Гриффинов»

Недавно у популярного мультсериала «Гриффины» вышла 19-я серия 21-го сезона. Она получила название «Из России с любовью, часть 1». В ней пёс Брайан, Стьюи и Мэг отправляются в Челябинск на поиски хакера, взломавшего соцсеть Брайана.
Герои прилетают в Челябинск и сталкиваются с суровыми реалиями российского города в виде гопников, опьяневших людей и многого другого. В итоге им удаётся найти хакера — им оказывается парень по имени Иван. У него и Мэг завязывается роман, и она решает остаться в Челябинске.
Видео доступно на YouTube-канале Best Moments. Права на видео принадлежат Fox Broadcasting Company.
Сам город показан в шутливой форме. В серии обыгрывается одна из главных проблем Челябинска — сильное загрязнение воздуха из-за наличия большого количества заводов.
Также в эпизоде Мэг сказала забавную фразу, которую, кажется, слышал каждый житель России как минимум один раз.
Видео доступно на YouTube-канале Dobriy Juk. Права на видео принадлежат Fox Broadcasting Company.
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