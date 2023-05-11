В «Твиттере» появилось шифрование личных сообщений — как в «Телеграме» и WhatsApp
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Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск сообщил, что в социальной сети запустили пробную версию зашифрованных сообщений. Их уже могут опробовать некоторые пользователи, однако миллиардер призвал пока не доверять функции на 100%.
Зашифровать свои сообщения пока могут только подписчики сервиса Twitter Blue. Кроме того, сами защищённые сообщения можно отправить лишь одному собеседнику, причём только текстом — картинки и видео пока не поддерживаются.
Технологию сквозного шифрования уже много лет используют производители мессенджеров. Так, функционалом могут воспользоваться юзеры WhatsApp, Signal и Viber, а также «Телеграм». В проекте Павла Дурова опция называется «секретный чат», которую можно использовать отдельно.
Скоро в соцсеть добавят и другие функции
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