В «Твиттере» появилось шифрование личных сообщений — как в «Телеграме» и WhatsApp

Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск сообщил, что в социальной сети запустили пробную версию зашифрованных сообщений. Их уже могут опробовать некоторые пользователи, однако миллиардер призвал пока не доверять функции на 100%.

Зашифровать свои сообщения пока могут только подписчики сервиса Twitter Blue. Кроме того, сами защищённые сообщения можно отправить лишь одному собеседнику, причём только текстом — картинки и видео пока не поддерживаются.

Технологию сквозного шифрования уже много лет используют производители мессенджеров. Так, функционалом могут воспользоваться юзеры WhatsApp, Signal и Viber, а также «Телеграм». В проекте Павла Дурова опция называется «секретный чат», которую можно использовать отдельно.