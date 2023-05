Видео: глава Nintendo of America продаёт первую копию новой The Legend of Zelda фанату

Продюсер игровых шоу и ведущий Джефф Кили опубликовал в социальных сетях видео, в котором можно увидеть, как в нью-йоркском магазине Nintendo продали первую копию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

На продажах игры в Нью-Йорке лично присутствовал глава американского подразделения Nintendo Даг Боузер. Он поздравил первого покупателя и порадовался за него. Реакцию геймера также можно посмотреть на видео.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в котором игрокам в роли Линка вновь нужно исследовать Хайрул, сражаться с врагами, выполнять задания и делать много чего другого.

Релиз игры уже состоялся только для владельцев Nintendo Switch.