В Британии ужесточили ограничения на сделку Microsoft и Activision Blizzard
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Британский антимонопольный регулятор CMA, заблокировавший сделку между Microsoft и Activision Blizzard, ввёл дополнительные ограничения на поглощение.
Согласно новому распоряжению Microsoft и Activision Blizzard понадобится «предварительное письменное согласие» от регулирующего органа, прежде чем совершать приобретения доли в составе друг друга. Иными словами, если одна из компаний захочет купить долю или акцию другой, на это нужно получить разрешение.
Это также относится к инвестициям одной компании в другую и владением опционами.
Microsoft планирует обжаловать решение регулятора в суде, однако никаких действий для этого ещё сделано не было. Судя по всему, корпорация готовит документы к подаче.
О том, почему регулятор выступил против поглощения
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