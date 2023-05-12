В Британии ужесточили ограничения на сделку Microsoft и Activision Blizzard

Британский антимонопольный регулятор CMA, заблокировавший сделку между Microsoft и Activision Blizzard, ввёл дополнительные ограничения на поглощение.

Согласно новому распоряжению Microsoft и Activision Blizzard понадобится «предварительное письменное согласие» от регулирующего органа, прежде чем совершать приобретения доли в составе друг друга. Иными словами, если одна из компаний захочет купить долю или акцию другой, на это нужно получить разрешение.

Это также относится к инвестициям одной компании в другую и владением опционами.

Microsoft планирует обжаловать решение регулятора в суде, однако никаких действий для этого ещё сделано не было. Судя по всему, корпорация готовит документы к подаче.