«Это всегда было частью плана»: Дуэйн Джонсон подтвердил своё возвращение в «Форсаж»

В небольшом интервью изданию Moviemaniacs Дуэйн Джонсон подтвердил своё возвращение во франшизу «Форсаж». Как рассказал актёр, у его персонажа Хоббса и Доминика Торетто остались незаконченные дела, с которыми им нужно обязательно разобраться.

Что интересно, Скала заявил, что его возращение всегда было частью плана. Хотя ещё два года назад он с уверенностью повторял, что больше не вернётся в семейную сагу. Журналисты тогда сообщали, что Джонсон поссорился с Вином Дизелем из-за непрофессионализма последнего. Судя по всему, артисты всё же нашли общий язык.

Моё возвращение всегда было частью плана. Потому что если вы посмотрите на общую картину, то между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела.

Персонаж Джонсона появится уже в сцене после титров «Форсажа 10». Судя по всему, Хоббс станет одним из важнейших героев будущей трилогии.