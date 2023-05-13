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«Это всегда было частью плана»: Дуэйн Джонсон подтвердил своё возвращение в «Форсаж»

«Это всегда было частью плана»: Дуэйн Джонсон подтвердил своё возвращение в «Форсаж»
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В небольшом интервью изданию Moviemaniacs Дуэйн Джонсон подтвердил своё возвращение во франшизу «Форсаж». Как рассказал актёр, у его персонажа Хоббса и Доминика Торетто остались незаконченные дела, с которыми им нужно обязательно разобраться.

Что интересно, Скала заявил, что его возращение всегда было частью плана. Хотя ещё два года назад он с уверенностью повторял, что больше не вернётся в семейную сагу. Журналисты тогда сообщали, что Джонсон поссорился с Вином Дизелем из-за непрофессионализма последнего. Судя по всему, артисты всё же нашли общий язык.

Моё возвращение всегда было частью плана. Потому что если вы посмотрите на общую картину, то между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела.

Персонаж Джонсона появится уже в сцене после титров «Форсажа 10». Судя по всему, Хоббс станет одним из важнейших героев будущей трилогии.

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