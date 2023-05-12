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Вин Дизель анонсировал «Форсаж 12» — семейная сага продолжается

Вин Дизель анонсировал «Форсаж 12» — семейная сага продолжается
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Судя по всему, в ближайшее время зрителей ждёт ещё как минимум два продолжения фильма «Форсаж 10». На премьере картины в Риме об этом сообщил Вин Дизель, хотя ранее он называл ленту предпоследней частью семейной саги. На прямой вопрос о существовании 12-й части актёр заявил, что не станет отвечать на него, потому что «тогда его ждут неприятности».

Пока неясно, о чём расскажут последние две ленты в серии. Судя по всему, грядущий «Форсаж 10» положит основу финальной трилогии — возможно, у неё будет один злодей, либо авторы будут чередовать антагонистов между собой.

«Форсаж 10» расскажет, как Доминик Торетто столкнётся с новым врагом по имени Данте, который будет угрожать всей его семье. Премьера фильма во всём мире состоится 17 мая, а до России картина неофициально доберётся уже 25-го числа. Уже известно, что в ленте сыграет дочь Пола Уокера.

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