NVIDIA отказывается от видеокарты RTX 3060 Ti в преддверии выхода RTX 4060 Ti

Как сообщают сразу несколько источников на китайском портале Board Channels, в ближайшее время NVIDIA полностью откажется от производства видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Компания уже разослала своим партнёрам уведомление о необходимости распродать остатки графических ускорителей.

Судя по всему, остановка производства RTX 3060 Ti связана со скорым выходом её более современного аналога — RTX 4060 Ti. Это стандартная процедура перед сменой поколения видеокарт: по сообщениям инсайдеров, новый чип должен выйти до конца мая.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti поступила в продажу в конце 2020 года по рекомендованной цене в $ 399. Графический ускоритель не пользовался безумной популярностью, однако оставался одним из лучших вариантов по соотношению цена/качество.