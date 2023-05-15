Даниил Abeldos Абельдяев стал чемпионом России по FIFA 23

В воскресенье, 14 мая, в Москве завершился чемпионат РФС по интерактивному футболу 2023 года, организованный Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта.

Победителем турнира по FIFA 23 на PlayStation стал действующий чемпион России Даниил Abeldos Абельдяев, в финальной серии обыгравший Илью Jelav Киселева со счётом 3:1.

За успешную защиту титула Даниил получит 500 тысяч рублей, второй финалист выиграл 300 тысяч рублей. Третье место и 200 тысяч получит Максим makkssikk Привалов.

Фото: ФКС России

Кроме того, перед финалом зрители увидели шоу-матч с участием известных киберспортсменов Антона KLENOFF Кленова и Роберта Ufenok77 Фахретдинова, которые сразились против ANV и Artank, двух четвертьфиналистов чемпионата.