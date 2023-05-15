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Разработчики The Legend of Zelda хотели бы увидеть фильм по франшизе

Разработчики The Legend of Zelda хотели бы увидеть фильм по франшизе
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Геймдиректор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Хидэмаро Фудзибаяси и продюсер игры Эйдзи Аонума в интервью Polygon оценили идею адаптации серии игр про Зельду.

Отвечая на вопрос о возможности выхода фильма по франшизе в контексте успеха мультфильма «Братья Супер Марио», Фудзибаяси отметил, что был бы рад увидеть подобный проект, но не может полностью влиять на ситуацию.

Да, должен сказать, это может быть достаточно интересно. Но не всё, что кажется мне интересным, обязательно происходит.

Эйдзи Аонума был более лаконичен и просто отметил, что в этом вопросе многое будет зависеть от интереса фанатов.

Ранее создатели The Legend of Zelda рассказали, что одна из способностей Линка в Tears of the Kingdom изначально была задумана как чит.

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