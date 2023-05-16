«Осталось не так много времени»: Мартин Скорсезе — о своём будущем
Поделиться
80-летний кинорежиссёр Мартин Скорсезе высказался о своём возрасте — хотя у мэтра ещё много планов, он боится не успеть реализовать свои задумки.
Скорсезе также вспомнил слова своего японского коллеги Акиры Куросавы после получения премии «Оскар»:
Я стар. Я читаю разное… Я хочу рассказывать истории, но осталось не так много времени. Куросава, когда выиграл свой «Оскар», сказал: «Я только сейчас начинаю понимать, каким может быть кино, но уже слишком поздно…» Теперь я понимаю, что он имел в виду.
Премьера нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале в мае. Кроме того, он выступает продюсером сериала «Дьявол в белом городе» и, по слухам, снимет два эпизода телеадаптации «Банд Нью-Йорка».
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2023
-
16:45
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:23
-
15:08
-
14:41
-
14:11
-
13:36
-
13:11
-
12:48
-
12:23
-
12:17
-
11:48
-
11:20
-
10:47
-
10:06
-
09:36
-
09:00
-
08:31
- 15 мая 2023
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:00
-
19:37
-
19:24
-
18:56
-
18:40
-
18:16
-
17:48
-
17:36
-
17:25
-
16:56
-
16:37
-
16:06
Партнерский контент