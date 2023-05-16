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«Осталось не так много времени»: Мартин Скорсезе — о своём будущем

«Осталось не так много времени»: Мартин Скорсезе — о своём будущем
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80-летний кинорежиссёр Мартин Скорсезе высказался о своём возрасте — хотя у мэтра ещё много планов, он боится не успеть реализовать свои задумки.

Скорсезе также вспомнил слова своего японского коллеги Акиры Куросавы после получения премии «Оскар»:

Я стар. Я читаю разное… Я хочу рассказывать истории, но осталось не так много времени. Куросава, когда выиграл свой «Оскар», сказал: «Я только сейчас начинаю понимать, каким может быть кино, но уже слишком поздно…» Теперь я понимаю, что он имел в виду.

Премьера нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале в мае. Кроме того, он выступает продюсером сериала «Дьявол в белом городе» и, по слухам, снимет два эпизода телеадаптации «Банд Нью-Йорка».

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