Новая игра по «Властелину колец» должна стать самой крутой MMORPG в мире

Пару дней назад стало известно, что по «Властелину колец» делают новую MMORPG, за разработку которой отвечают авторы New World. После анонса издание GameIndustry.biz взяло интервью у вице-президента Amazon Games Кристофа Хартманна.

Он раскрыл некоторые детали игры. По его словам, авторы хотят сделать «крупнейшую MMORPG из всех существующих». Жанровая определённость тоже не будет проблемой, поскольку, как отметил Хартманн, проект подойдёт и тем, кто не увлекается MMO.

Сейчас существует The Lord of the Rings Online. Она, как отметил Кристоф Хартманн, не помешает существованию нового проекта — даже наоборот, тайтл от авторов New World будет привлекательнее из-за многих факторов, включая опыт разработчиков и свежесть проекта. Как отметил вице-президент Amazon Games, команда решила двигаться в сторону MMO из-за долгой стагнации жанра.

ММО на самом деле довольно крутые, но не привлекают того внимания, которое было у них, возможно, десять лет назад. Вот почему мы пошли в эту сторону.

За разработку New World отвечала Amazon Games совместно с Orange Count. Команда набралась опыта, поэтому готова к чему-то новому. Одной из проблем New World Хартманн назвал долгое отсутствие свежего контента.

Дата выхода игры по «Властелину колец» неизвестна, поскольку команда сейчас работает только над прототипированием проекта.