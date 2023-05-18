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В Epic Games Store повторно бесплатно раздают Death Stranding

В Epic Games Store повторно бесплатно раздают Death Stranding
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Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу игры Death Stranding, которую разработал знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима и его команда Kijima Production. Добавить игру в свою библиотеку можно до 25 мая, потом EGS запустит ещё одну раздачу. Игру можно получить и в России.

Первая бесплатная раздача Death Stranding в Epic Games Store была запущена в конце декабря прошлого года.
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Сюжет Death Stranding крутится вокруг курьера Сэма Бриджеса. Герой должен отважиться преодолеть постапокалиптический мир, трансформированный Петлёй смерти. Его цель снова объединить разрозненный мир и раскрыть тайну своего прошлого. Игра вышла в 2019 году на PS4, впоследствии она добралась до ПК и получила расширенную, режиссёрскую версию.

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