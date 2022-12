В Epic Games Store бесплатно дарят Death Stranding

Прямо к Рождеству в Epic Games Store стартовала раздача Death Stranding Director’s Cut — режиссёрской версии культовой игры Хидео Кодзимы. Забрать проект можно и в России до 26 декабря 19:00 мск.

Режиссёрская версия Death Stranding добавляет в тайтл новые сюжетные миссии, новый уровень сложности, расширенную боевую системы и множество других изменений. Что касается самой игры, то она ещё до релиза получила культовый статус благодаря запутанным трейлерам и статусу её разработчика — Хидео Кодзимы. Так что если вы вдруг ещё не ознакомились с последним творением геймдизайнера, то сейчас самое время.

Раздача Death Stranding — уже четвёртый крупный подарок от Epic Games. Ранее в магазине уже дарили Wolfenstein: The New Order, трилогию Fallout и Metro: Last Light. Следить за раздачами можно в нашем отдельном материале.