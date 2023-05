Для Zelda: Tears of the Kingdom вышел первый патч с исправлением важной ошибки

19 мая Nintendo выпустила первый патч для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom под версией 1.1.1. Авторы исправили ошибку с прохождением важного сюжетного задания под названием «За закрытой дверью» — из-за бага миссия не завершалась успешно, даже если все условия для этого были выполнены.

Кроме того, обновление 1.1.1 улучшает геймплейный опыт, однако здесь каких-либо деталей разработчики не предоставили. Судя по описанию на сайте Nintendo, это все изменения, которые внёс новый патч.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom поступила в продажу 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Всего за три дня приключение продалось тиражом в 10 млн копий, став одним из самых успешных релизов в истории Nintendo.