The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom прошли за 78 минут — новый рекорд
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В день релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom смогли пройти за 1 час и 34 минуты — это мировой рекорд. Таким результатом похвастался спидраннер под ником gymnast86. Он же смог побить собственный показатель и поставить новый рекорд.
Во второй раз геймер завершил Tears of the Kingdom за 1 час и 18 минут. Весь процесс игрок показывал во время прямой трансляции. Геймер использовал баги и глитчи, чтобы преодолевать определённые моменты. На этом gymnast86 наверняка не остановится и будет ставить новые рекорды. Возможно, кто-то попробует с ним потягаться.
Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат gymnast86, Nintendo.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна только на Nintendo Switch.
Если вы не понимаете, откуда такой ажиотаж
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