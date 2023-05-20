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Режиссёр «Форсажа 10» раскрыл секрет успешной работы с Вином Дизелем

Режиссёр «Форсажа 10» раскрыл секрет успешной работы с Вином Дизелем
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Блокбастер «Форсаж 10» уже идёт в кинотеатрах мира. Режиссёр боевика Луи Летерье недавно поделился секретом успешной работы со звездой франшизы Вином Дизелем. Постановщик отметил, что нужно уважать аудиторию, съёмочную команду и других актёров так же, как и Дизель, тогда работа пойдёт как по маслу.

Вы должны не просто ладить, вы должны хотеть говорить на одни и те же темы, уважать зрителей, съёмочную группу и других актёров так же, как это делает Вин. Если мы все ладим друг с другом, съёмки проходят гладко, и результат получается отличным. Если мы все на одной волне и говорим на одном языке, зрители это почувствуют.

Недавно постановщик «Форсажа 10» Луи Летерье в интервью изданию Entertainment Weekly высказался на тему бесконечных сиквелов, которые никак не радуют фанатов, а лишь продолжают франшизы. По мнению Летерье, главное — вовремя остановиться.

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