Утёк геймплей Harry Potter: Quidditch Champions — игры про квиддич по «Гарри Поттеру»

20 мая в сеть утекли первые геймплейные ролики Harry Potter: Quidditch Champions — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Судя по всему, их записали во время стрима одного из пользователей Twitch, который участвует в закрытом тестировании проекта.
Видео доступно на VK-канале PlayStation | «ПСонли». Права на видео принадлежат Warner Bros.
В суммарном ролике можно оценить, как в новинке реализована система полётов на метле, общий уровень детализации объектов, и сравнить её с другим известным проектом по вселенной «Гарри Поттера» — Harry Potter: Quidditch World Cup. Судя по всему, у будущей игры будет немало общего со знаменитым симулятором квиддича.
Harry Potter: Quidditch Champions создают для ПК и консолей, однако точного списка платформ и примерной даты выхода у игры пока нет. До релиза проекта авторы проведут несколько закрытых тестирований, на участие в которых уже можно подать заявку.
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