5 самых лучших игр про «Гарри Поттера»

В этом году первому фильму о «Гарри Поттере» стукнуло 20 лет, а осенью нас ожидает дорогущая экшен-RPG по вселенной — Hogwarts Legacy. В ней позволят создать своего волшебника, выбрать факультет, свободно исследовать Хогвартс, сражаться с древними созданиями и летать верхом на гиппогрифе. О такой игре фанаты мечтали всю свою жизнь.

В честь этого мы вспомнили пять лучших игр по вселенной «Гарри Поттера». Каждая из них вызывает нехилый прилив ностальгии — так и хочется вернуться в этот волшебный мир как можно скорее и вспомнить детство.

Важное уточнение. В начале нулевых игры по «Гарри Поттеру» выходили на множестве платформ от совершенно разных команд. Это значит, что версии сильно отличались друг от друга. В данном материале мы вспоминаем «Гарри Поттеров» именно для ПК.

5. Harry Potter and the Order of the Phoenix

Дата выхода: 25 июня 2007 года

Платформы: ПК, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Nintendo Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance

Замыкает наш топ игра по «Ордену Феникса» от EA Bright Light. Пятая часть должна была исправить все ошибки четвёртой, которую многие фанаты считают худшей во франшизе. Тогда разработчики создали нечто среднее между экшеном и головоломкой с невероятно скучным геймплеем и потеряли всю сказочную атмосферу.

Впервые в серии авторы добавили по-настоящему детализированный Хогвартс, который очень интересно исследовать. Тут вам и потайные ходы за картинами, и побочные задания, и даже мини-игры вроде волшебных шахмат. Претерпели изменения и заклинания: теперь их нужно кастовать с помощью специальных жестов на мышке или движением стика на геймпаде.

Всё это здорово разнообразило геймплей и привело к тому, что «Орден Феникса» совершенно не зря считается одной из лучших игр по «Гарри Поттеру». Многие фанаты до сих пор называют Order of the Phoenix своей любимой игрой по вселенной.

4. Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Дата выхода: 16 ноября 2001 года

Платформы: ПК, PlayStation, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, Game Boy Color

Первая игра в серии от студии KnowWonder под крылом EA. «Философский камень» положил начало приключениям Гарри Поттера в индустрии. Игровой процесс напоминал ранние части Legend of Zelda: пользователь проходил небольшие уровни со множеством препятствий и врагов, изучал новые заклинания и даже играл в квиддич.

Сюжет довольно точно повторял события оригинального фильма, но некоторые моменты разработчики заметно расширили. Например, прятки от завхоза Филча в тёмных закоулках Хогвартса до сих снятся фанатам игры в кошмарах.

Геймплей «Философского камня» совершенно незамысловат. Мы колдуем простые заклинания волшебной палочкой и занимаемся физическими упражнениями как в Хогвартсе, так и за его пределами. По миру игры разбросано множество бобов, которые можно обменивать на волшебные карточки с изображением самых известных магов всех времён.

Пускай Harry Potter and the Philosopher’s Stone очень короткая и простая игра, в волшебный мир «Гарри Поттера» она засасывает с головой. А иногда большего и не нужно.

3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Дата выхода: 25 мая 2004 года

Платформы: ПК, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance

В третьей игре серии KnowWonder решила здорово разнообразить геймплей и поэкспериментировать с механиками. Впервые в серии можно было сыграть не только за самого Гарри, но и за Рона и Гермиону. Смена персонажей происходила строго по сюжету и довольно сильно меняла геймплей.

Так, у каждого героя был свой набор испытаний и заклинаний. Например, Рон учился рунному магнетизму, а Гермиона управляла кроликами и драконами. Подобные моменты здорово разнообразили игровой процесс и приносили кучу веселья. А ведь ещё здесь можно было защититься от дементоров своим Патронусом!

К сожалению, авторы полностью отказались от квиддича: он здесь появляется только в сюжетном ролике. Однако любимые фанатами элементы на месте: сбор волшебных бобов, карточки и прохождение непростых испытаний всё ещё были во главе угла.

2. Harry Potter and the Half-Blood Prince

Дата выхода: 30 июня 2009 года

Платформы: ПК, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS

Лучшая игра про Гарри Поттера из относительно современных проектов. «Принц-полукровка» очень удачно совместил идеи «Ордена Феникса» и добавил новые увлекательные элементы в проверенную формулу.

Так, Хогвартс превратился в более живое место, которое стало намного интереснее исследовать. Уроки стали напоминать лучшие моменты из Bully: например, зелья теперь нужно варить своими руками, точно следуя инструкции. Дуэли на палочках стали ещё интереснее и более драйвовыми, а геймплейные ситуации — более разнообразными.

Harry Potter and the Half-Blood Prince по праву считается одной из лучших игр в серии. И уж точно лучшей, если брать в расчёт только относительно современные игры, ведь лидер нашего топа вышел в начале нулевых. EA Bright Light удалось главное: погрузить геймеров в любимый волшебный мир и создать увлекательный игровой процесс. Будем надеяться, что Hogwarts Legacy будет как минимум не хуже и разработчики смогут перенести лучшие элементы «Принца-полукровки» в свой проект.

1. Harry Potter and the Chamber of Secrets

Дата выхода: 15 ноября 2002 года

Платформы: ПК, PlayStation, PlayStation 2, Game Boy Advance, Game Boy Color, Xbox, GameCube

Лучшая игра про Гарри Поттера. В «Тайной комнате» разработчикам из KnowWonder удалось наиболее удачно совместить все элементы в одну большую цикличную механику. В игре появились элементы метроидвании — первое время ты не можешь попасть в ту или иную часть Хогвартса из-за того, что пока не знаешь нужного заклинания. Узнавая новые спеллы, ты открываешь самые потаённые уголки замка и познаёшь все его секреты.

Систему сбора бобов и волшебных карточек авторы наконец превратили во что-то осмысленное: теперь их нужно собирать и покупать для того, чтобы открыть секретное помещение на верхнем этаже Хогвартса. Также за бобы можно купить улучшенную метлу и другое снаряжение для квиддича. Самих заклинаний стало больше, чем в первой части — как и геймплейных ситуаций.

Harry Potter and the Chamber of Secrets — лучшая игра про «Гарри Поттера», способная развлечь и сегодня, спустя 20 лет после своего выхода. Это по-настоящему волшебный проект, который фанаты вселенной почитают даже сейчас, в 2022 году. И будут почитать в дальнейшем.

Бонусы

Harry Potter: Quidditch World Cup

Дата выхода: 28 октября 2003 года

Платформы: ПК, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance

Мало кто знает, что EA в далёком 2003 году выпустила настоящий симулятор игры в квиддич. В нём необходимо забрасывать квоффл в специальные кольца, уворачиваясь от бладжеров и перепасовываясь между охотниками.

При этом за совершение комбинаций из передач игроки награждаются специальными умениями: будь то резкое ускорение или суперудар по воротам. Это действительно качественный спортивный симулятор, так что если вы мечтаете сыграть в настоящий квиддич, то Quidditch World Cup — практически идеальный вариант для всех фанатов.

Тем более что в проекте можно разыграть полноценный чемпионат мира с 9 странами, у каждой из которых свои особенности.

LEGO Harry Potter

Дата выхода: 25 июня 2010 года

Платформы: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo Switch, Android, iOS

Вселенную «Гарри Поттера» не обошли стороной и создатели LEGO-игр из студии Traveller's Tales. Разработчики выпустили проект в двух частях: первая посвящена 1-4-му курсам обучения Гарри Поттера, вторая — 5-7-му.

Геймплей LEGO Harry Potter абсолютно типичный для игр студии: нужно убивать противников, собирать детальки на локациях, открывать новых персонажей и даже использовать заклинания. Проект охватывает всю историю Гарри Поттера из книг и фильмов.

Да, в ней нет чего-то особенного, однако в какой ещё игре можно побегать за профессора Дамблдора или за Хагрида? Тем более что в LEGO Harry Potter есть локальный кооператив, а в Steam есть функция Remote Play Together, позволяющая играть в подобные проекты по сети удалённо. А с друзьями любая игра веселее.