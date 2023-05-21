Режиссёр «Форсажа 10» был поражён трудолюбием Шарлиз Терон

Постановщик «Форсажа 10» Луи Летерье в беседе с журналистами заявил, что он был поражён тем, как на съёмочной площадке работает Шарлиз Терон. По его словам, он «боялся» работать с актрисой во время съёмок экшена.

Больше всего его поразило то, как она работала в экшен-сцене драки Сайфер с несколькими опасными противниками.

Раньше я никогда не видел, чтобы актёр полностью отдавался одной экшен-сцене. Мне пришлось спросить у второго режиссёра: «Не слишком ли много мы делаем? Не давим ли на неё?» И он ответил: «Нет, это она сама». Она действительно хотела сделать больше. Поэтому нам пришлось её буквально сдерживать.

«Форсаж 10» уже идёт в кинотеатрах мира. Общая касса ленты уже составила $ 320 млн, из этой суммы $ 67,3 млн приходятся на рынок США. Выходит, что за пределами Америки лента заработала $ 252,7 млн. Напомним, мировой прокат новой части главной семейной экшен-киносаги стартовал 17 мая. Аналитики ранее прогнозировали старт в $ 280 млн.