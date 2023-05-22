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Вин Дизель объявил о работе над несколькими спин-оффами «Форсажа»

Вин Дизель объявил о работе над несколькими спин-оффами «Форсажа»
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В интервью изданию Variety Вин Дизель заявил, что после выхода последней номерной части серии зрителей ждут спин-оффы. Какими-либо деталями актёр делиться на стал, однако отметил, что начал работать над ними ещё в 2017 году. Речь идёт в первую очередь о спин-оффе с женским героем в главной роли. О ком именно идёт речь, неясно.

Я начал разработку женского спин-оффа в 2017 году вместе с другими проектами. Чем раньше мы снимем финал саги, тем раньше я смогу выпустить ответвления франшизы.

У «Форсажа» уже выходил один спин-офф — «Хоббс и Шоу». Картина заработала $ 760 млн в мировом прокате и доказала Universal Pictures, что у франшизы большое будущее даже без семейной команды.

Судя по всему, заняться произведениями с другими героями Дизель сможет не раньше, чем выйдет «Форсаж 12», у которого пока нет даты выхода. Ранее актёр анонсировал и тринадцатую часть, однако официально она ещё не подтверждена.

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