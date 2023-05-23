«Абсолютно не стоит своих денег»: вышли первые обзоры видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

23 мая техноблогеры и крупные издания выпустили обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ. Эксперты оценили видеоускоритель и остались в недоумении, посоветовав ни в коем не покупать чип за рекомендованные $ 400.
Характеристики RTX 4060 Ti
- Базовая тактовая частота — 2,31 ГГц
- Память — 8 ГБ GDDR6
- Разрядность шины памяти — 128 бит
- CUDA-ядра — 4352
- Энергопотребление — 140 Вт
Специалисты протестировали RTX 4060 Ti в самых популярных современных играх и пришли к выводу, что новинка представляет собой всю ту же RTX 3070. В разрешении 1080р новинка выдавала примерно такую же среднюю частоту кадров, что и чип прошлого поколения.
Средний FPS различных видеокарт в 15 играх в 1080р
Фото: TechSpot
При разрешении в 1440р у RTX 4060 Ti показатели оказались даже ниже, чем у RTX 3070. Более того, новинка опередила RTX 3060 Ti всего на 5%, что также крайне разочаровало обозревателей.
Средний FPS различных видеокарт в 15 играх в 1440р
Фото: TechSpot
Также среди разочарований стала производительность RTX 4060 Ti. Так, новинка не удерживает стабильную частоту кадров в современных играх вроде A Plague Tale: Requiem даже на высоких настройках графики.
Из положительных моментов эксперты выделили разве что низкую температуру при работе и низкое энергопотребление. В общем и целом обозреватели пришли к выводу, что RTX 4060 Ti точно не стоит своих $ 400 — даже если бы это была версия на 16 ГБ видеопамяти.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ поступит в продажу 24 мая. Летом NVIDIA выпустит аналогичную модель на 16 ГБ видеопамяти.
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