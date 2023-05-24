Вышел релизный трейлер игры про Голлума из «Властелина колец»
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Авторы игры The Lord of the Rings: Gollum, события которой разворачиваются во вселенной «Властелин колец», опубликовали релизный трейлер приключения. Ролик демонстрирует много геймплейных и сюжетных кадров.
Релизный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum
Видео доступно на YouTube-канале Epic Games. Права на видео принадлежат Daedalic Entertainment.
The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам предстоит в роли Голлума исследовать Средиземье, сталкиваться с врагами и изучать личность героя. Геймеры начнут путь с Мглистых гор, окажутся в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья. Разработчики отметили, что им не терпится дождаться, когда игроки познакомятся с проектом.
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Игра выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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