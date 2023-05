Вышел релизный трейлер игры про Голлума из «Властелина колец»

Авторы игры The Lord of the Rings: Gollum, события которой разворачиваются во вселенной «Властелин колец», опубликовали релизный трейлер приключения. Ролик демонстрирует много геймплейных и сюжетных кадров.

Релизный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum

Видео доступно на YouTube-канале Epic Games. Права на видео принадлежат Daedalic Entertainment.

The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам предстоит в роли Голлума исследовать Средиземье, сталкиваться с врагами и изучать личность героя. Геймеры начнут путь с Мглистых гор, окажутся в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья. Разработчики отметили, что им не терпится дождаться, когда игроки познакомятся с проектом.

Материалы по теме Игра про Голлума из «Властелина колец» готова к релизу

Игра выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.