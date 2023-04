Игра про Голлума из «Властелина колец» готова к релизу

Студия Daedalic Entertainment объявила, что игра The Lord of the Rings: Gollum ушла «на золото». Диски с проектом отправились в печать, поэтому переносить релиз не будут.

Разработчики отметили, что им не терпится дождаться, когда игроки познакомятся с проектом. Предзаказы The Lord of the Rings: Gollum откроются завтра, 13 апреля, на всех доступных платформах.

Фото: Nacon

The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам предстоит в роли Голлума исследовать Средиземье, сталкиваться с врагами и изучать личность героя. Геймерам предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.