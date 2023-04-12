Игра про Голлума из «Властелина колец» готова к релизу
Поделиться
Студия Daedalic Entertainment объявила, что игра The Lord of the Rings: Gollum ушла «на золото». Диски с проектом отправились в печать, поэтому переносить релиз не будут.
Разработчики отметили, что им не терпится дождаться, когда игроки познакомятся с проектом. Предзаказы The Lord of the Rings: Gollum откроются завтра, 13 апреля, на всех доступных платформах.
Фото: Nacon
The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам предстоит в роли Голлума исследовать Средиземье, сталкиваться с врагами и изучать личность героя. Геймерам предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.
The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
-
16:59
-
16:38
-
16:31
-
15:52
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
14:54
-
14:48
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
-
13:31
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
12:13
-
11:54
-
11:31
-
11:09
-
10:53
-
10:29
-
10:07
-
09:42
Партнерский контент