В России стартовали продажи видеокарты RTX 4060 Ti

С сегодняшнего дня в России можно купить видеокарту NVIDIA RTX 4060 Ti. Продажи устройств стартовали в российских сетях DNS, «Ситилинк» и других. Рекомендованная цена устройства — $ 400 (примерно 32 тыс. рублей).

В DNS, например, самая низкая цена модели составляет 43 тыс. рублей. Наиболее дорогая модель продаётся за 51 тыс. рублей. В наличии есть видеокарты MSI VENTUS, GIGABYTE EAGLE и Palit Dual. В «Ситилинке» цены почти идентичные.

Фото: DNS

Фото: Ситилинк

У RTX 4060 Ti GPU с 4352 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти формата GDDR6. Частота работы составляет 2,31 ГГц. Шина памяти установлена на 128 бит. Среднее энергопотребление во время игры — 140 Вт.

Летом NVIDIA выпустит аналогичную модель RTX 4060 Ti, но у неё будет 16 ГБ видеопамяти вместо 8 ГБ.