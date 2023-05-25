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Новый трейлер Diablo 4 сняла обладательница «Оскара» Хлои Чжао

Новый трейлер Diablo 4 сняла обладательница «Оскара» Хлои Чжао
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Blizzard презентовал ещё один релизный трейлер игры Diablo 4. В ролике играют живые актёры, а поставила его Хлои Чжао — обладательница премии «Оскар 2021» за режиссуру ленты «Земля кочевников». Хлои также поставила супергеройский фильм «Вечные», который относится к киновселенной Marvel.

Новый трейлер Diablo 4 с живыми актёрами

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня. Ранее авторы представили ещё один трейлер экшена под песню «Nightmare» певицы Холзи. Она же исполняла трек «Lilith» на церемонии вручения The Game Awards 2022 в декабре прошлого года.

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