Вышел финальный трейлер Diablo 4 под музыку певицы Холзи

Blizzard опубликовала финальный трейлер Diablo 4, посвящённый сюжету экшена. В ролике показали завязку игры: могущественный демон Лилит стремится заполучить силу своего отца Мефисто, чтобы завоевать Преисподнюю и Санктуарий.

Видео доступно на YouTube-канале GameCheck. Права на видео принадлежат Blizzard.

В этот раз разработчики из Blizzard используют песню «Nightmare» певицы Холзи. Она же исполняла трек «Lilith» на церемонии вручения The Game Awards 2022 в декабре прошлого года.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня. Ранее авторы представили ещё один трейлер экшена под песню Билли Айлиш «You Should See Me In A Crown».