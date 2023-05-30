Арнольд Шварценеггер объяснил, почему не стал сниматься в «Неудержимых 4»
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Уже в сентябре состоится премьера фильма «Неудержимые 4», в котором впервые не сыграет Арнольд Шварценеггер. В интервью изданию Parade актёр ещё раз объяснил, почему решил не возвращаться во франшизу.
Оказывается, дело в том, что ему хватило трилогии. Об этом он прямо сказал своему другу Сильвестру Сталлоне, который «действительно понял его».
С меня хватит, я не буду сниматься в продолжении. Я так и сказал Сталлоне: «Мы сняли трилогию, с меня достаточно». И он действительно понял, о чём я.
При этом Шварценеггер уверен, что он обязательно снимется вместе со своим другом в какой-нибудь другом фильме. Недавним проектом Железного Арни стал сериал «Фубар» для Netflix, который актёр охарактеризовал как комедийный боевик в духе «Правдивой лжи» (1994).
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