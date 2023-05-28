Каким получился «Фубар»: первый сериал с Арнольдом Шварценеггером

У старых боевиков особый шарм. Казалось бы, они рассказывают о плоских героях, которые выкашивают врагов толпами и разговаривают пафосными цитатами. Но именно эта простота очаровывала нас в детстве и сделала актёров вроде Шварценеггера примерами для подражания.

Иногда приятно отвлечься от драматических историй и с ностальгией посмотреть старый добрый боевик. «Фубар» — как раз из таких. В сериале банальная история, предсказуемый финал и простой экшен, но смотришь с детским восторгом до самого финала.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

Где смотреть?

«Фубар» — сериал Netflix и официально доступен только там.

Простая история о долге, любви и спасении мира

Люк — агент ФБР с 40-летним стажем. Он много раз обезвреживал бомбы, вычислял террористов и расправлялся с наркобаронами. Увы, у подвигов была цена: ради спасения мира герой часто бросал семью и летел в богом забытые страны. Неудивительно, что он расстался с женой и заставил дочку скучать.

Впрочем, надежда ещё есть. В первой же серии Люк выполняет последнее задание, прощается с коллегами и уходит на пенсию. Теперь он свободен и вернёт семью! Увы, всё тут же идёт не по плану.

В Южной Америке вот-вот раскроют другого агента ЦРУ. Он почти украл у бандита ядерную бомбу, но теперь нуждается в эвакуации. Так сложилось, что лидер группировки — давний знакомый Люка. Это делает престарелого агента единственной надеждой. Люк нехотя берётся за задание и получает новый удар судьбы: угодившим в беду агентом оказывается его собственная дочь.

Герой невыносимо крут Фото: Netflix

Проблема в том, что дочурка Эмма считала папу мелким бизнесменом, а Люк видел в ней талантливую скрипачку и добродушного волонтёра. Герои жили во лжи, поэтому теряют доверие друг к другу и без устали спорят. В течение всего сериала Люк и Эмма отдаляются и сближаются, случайно подставляют друг друга и спасают от беды, творят глупости и учатся доверять друг другу.

Развитие отношений интригует: в них есть драма, отличные шутки и правильная мораль. При этом семейная синергия влияет на задания. К примеру, психолог однажды выдаёт навороченные жилеты, которые притягивают и отталкивают героев. Вещи предназначались для терапии, но в какой-то момент они помогают провернуть опасный трюк и спасти целый город.

Тема семьи всегда остаётся центральной. Даже злодей, которого играет Габриэль Луна, невольно подталкивает героев вперёд. Он устраивает засады, где Люк и Эмма сближаются и зрелищно всех побеждают. Раскрывает личности агентов, открывая силу правды. Да и вообще он злодействует, чтобы прославить имя покойного отца.

Сюжет вышел максимально простым. Вы легко угадаете финал уже во втором эпизоде, узнаете архетипы каждого персонажа и не раз ужаснётесь неудачным шуткам. Но в целом следить за сценарием приятно — во многом благодаря «химии» между Шварценеггером и его экранной дочерью. Герои так умилительно спорят, что за их отношения действительно переживаешь.

Злодей в исполнении Габриэля Луны Фото: Netflix

Сам Арни тоже хорош. Он не удивляет гениальной актёрской игрой и не всегда справляется с драмой — зато очень старается. Легендарного актёра стоит похвалить как минимум за суровые взгляды, которые напугают любого, и пару запоминающихся фраз.

Простой и весёлый боевик

Экшен напоминает о классике вроде «Коммандос». Враги в «Фубаре» стреляют хуже штурмовиков из «Звёздных войн», главный злодей обожает пафосные речи, а пара героев с автоматами легко разносит армию и даже за укрытиями не прячется.

Кто-то сочтёт такой подход неуместным для 2023 года, но зрители, которые росли на старых боевиках, порадуются. О былых временах напоминает даже графика — от нелепых спецэффектов иногда смеёшься в голос.

Шварценеггеру 75 лет, но он всё ещё хорош Фото: Netflix

Хотя креативных и даже безумных моментов в сериале хватает. Иногда авторы создают приятную атмосферу, а затем внезапно шокируют. К примеру, в первом эпизоде герои беззаботно болтают, а затем прячутся в туше зверя, неожиданно выпрыгивают и брутально рубят наёмников ножами.

Повышенной жестокости в «Фубаре» вообще не боятся. Нужно прервать весёлый праздник, пристрелить предателя и заставить залитых кровью музыкантов петь? Без проблем, для сериала это обычное дело. А затем герои продолжат как ни в чём не бывало шутить. Порой это странно, но добавляет проекту шарма.

Стоит смотреть?

Если росли на «Терминаторе», «Коммандос» и других хитах со Шварценеггером, хотя бы начните смотреть сериал. Но готовьтесь к тому, что ностальгии, простого сюжета и устаревшего экшена не хватит, чтобы развлекать на протяжении восьми серий. Возможно, к середине сезона вы можете заскучать.

Напряжение со временем растёт Фото: Netflix

Понравилось

Приятные отношения главных героев

Много удачных шуток

Сериал возвращает в детство.

Не понравилось