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Один из создателей «Соника» получил 2,5 года тюремного заключения

Один из создателей «Соника» получил 2,5 года тюремного заключения
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По информации СМИ, соавтор «Соника» Юдзи Наку приговорён к 2,5 годам тюремного заключения. Ему выдвинули обвинения в инсайдерской торговле ещё в декабре 2022 года, а уже в марте он не стал отрицать вину и признал её.

Отмечается, что сегодня районный суд Токио провёл третье заседание по делу и вынес окончательный приговор без возможности обжалования.

Что натворил Наку? Владея информацией о будущих планах Square Enix, разработчик приобрёл акции компании, чтобы в будущем получить прибыль. Помимо тюремного срока, геймдизайнер получил наказание в виде штрафа в размере $ 1,2 млн.

Юдзи Наку на момент обвинения уже не работал в Square Enix. Он уволился из компании после провальной Balan Wonderworld, разработку которой он возглавлял.

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