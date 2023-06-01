Генри Кавилл, Дженна Ортега и другие звёзды расскажут о новинках Netflix на ивенте Tudum
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Netflix анонсировал новый Tudum — на мероприятии знаменитые актёры и деятели шоу-бизнеса анонсируют новые проекты, покажут свежие трейлеры сериалов и фильмов и многое другое. Ивент состоится 17 июня.
Более 100 звёзд Netflix выйдут на сцену Fundação Bienal в Сан-Паулу и в двухчасовом прямом эфире будут рассказывать, чего ждать зрителям в этом и следующем году.
Анонс Tudum: live from Brazil от Netflix
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Уже известно, что на мероприятии будет Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан из сериала «Ведьмак», а также Дженна Ортега, Хантер Духан, Эмма Майерс и Джой Сандей из шоу «Уэнсдей». В Tudum примут участие и актёры, которые сыграли в адаптации аниме One Piece и Avatar: The Last Airbender.
Сообщается, что на этом Tudum анонсируют не только новые сериалы и фильмы, но и представят новые видеоигры от Netflix.
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