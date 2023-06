Генри Кавилл, Дженна Ортега и другие звёзды расскажут о новинках Netflix на ивенте Tudum

Netflix анонсировал новый Tudum — на мероприятии знаменитые актёры и деятели шоу-бизнеса анонсируют новые проекты, покажут свежие трейлеры сериалов и фильмов и многое другое. Ивент состоится 17 июня.

Более 100 звёзд Netflix выйдут на сцену Fundação Bienal в Сан-Паулу и в двухчасовом прямом эфире будут рассказывать, чего ждать зрителям в этом и следующем году.

Уже известно, что на мероприятии будет Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан из сериала «Ведьмак», а также Дженна Ортега, Хантер Духан, Эмма Майерс и Джой Сандей из шоу «Уэнсдей». В Tudum примут участие и актёры, которые сыграли в адаптации аниме One Piece и Avatar: The Last Airbender.

Сообщается, что на этом Tudum анонсируют не только новые сериалы и фильмы, но и представят новые видеоигры от Netflix.