«Билайн» ограничил максимальную продолжительность звонков до 30 минут

«Билайн» ограничил в Москве максимальную длительность звонков с одного часа до 30 минут. Эту информацию подтвердил изданию «Ведомости» представитель компании, ранее об этом сообщило несколько абонентов.

Один из абонентов «Билайна» отметил, что он узнал об ограничении ещё 26 мая. Другой абонент заявил, что нововведение распространено и в других регионах. По словам представителя провайдера, новое ограничение действует только в Москве, а в регионах оно введено уже давно. Он подчеркнул, что право оператора контролировать максимальную продолжительность звонков прописано в клиентских договорах.

Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны.

Длительность звонков ограниченна и у других операторов. Например, у «Мегафона» максимальная продолжительность звонка составляет 45 минут. А в «Теле 2» — 30 минут.