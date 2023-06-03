Число предзаказов Final Fantasy 16 расстраивает издателя Square Enix

Square Enix обеспокоена положением дел с грядущей Final Fantasy 16. По данным бывшего редактора Game Informer Имрана Хана, издатель переживает из-за малого количества предзаказов новой части культовой серии ролевых приключений.
Я слышал, что Square Enix немного паникует из-за количества предзаказов Final Fantasy 16. Они уступают FF7 даже с учётом меньшего количества платформ. Разумеется, это лишь предзаказы, и они полезны в основном для оценки гарантированных продаж в первый день, поэтому общие продажи ещё могут всех удивить.
Журналист считает, что Square Enix, учтя этот опыт, может вложить больше ресурсов в маркетинг второй части ремейка Final Fantasy 7.
Хан напомнил, что недавно издатель сообщил о том, что разработка второй части ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth идёт по плану. При этом разработчики не раскрыли каких-либо важных подробностей, только отметили, что они пока определяются с датой релиза.
Есть вероятность, что фанаты примут решение о покупке Final Fantasy 16 после того, как журналисты оценят игру.
Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня эксклюзивно на PS5.
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