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Число предзаказов Final Fantasy 16 расстраивает издателя Square Enix

Число предзаказов Final Fantasy 16 расстраивает издателя Square Enix
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Square Enix обеспокоена положением дел с грядущей Final Fantasy 16. По данным бывшего редактора Game Informer Имрана Хана, издатель переживает из-за малого количества предзаказов новой части культовой серии ролевых приключений.

Я слышал, что Square Enix немного паникует из-за количества предзаказов Final Fantasy 16. Они уступают FF7 даже с учётом меньшего количества платформ. Разумеется, это лишь предзаказы, и они полезны в основном для оценки гарантированных продаж в первый день, поэтому общие продажи ещё могут всех удивить.

Журналист считает, что Square Enix, учтя этот опыт, может вложить больше ресурсов в маркетинг второй части ремейка Final Fantasy 7.

Хан напомнил, что недавно издатель сообщил о том, что разработка второй части ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth идёт по плану. При этом разработчики не раскрыли каких-либо важных подробностей, только отметили, что они пока определяются с датой релиза.

Есть вероятность, что фанаты примут решение о покупке Final Fantasy 16 после того, как журналисты оценят игру.

При этом в первых превью критики, не сдерживая эмоций, хвалят все аспекты игры
«Одна из главных игр 2023 года»: критики поделились впечатлениями от Final Fantasy 16

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня эксклюзивно на PS5.

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