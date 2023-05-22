«Одна из главных игр 2023 года»: критики поделились впечатлениями от Final Fantasy 16

22 мая крупные игровые издания опубликовали финальные превью Final Fantasy 16 — новой части культовой серии от Square Enix. Журналисты провели в новинке около пяти часов и остались под настоящим впечатлением. Больше всего авторы хвалят боевую систему, графику, локации и разнообразие врагов.
Критикам также очень понравилась структура игры: в начале игроков ждёт небольшое вступление и несколько ярких боёв, после чего пользователям подробно расскажут о сюжете проекта. Журналисты отметили большие и очень красивые локации: разработчики отказались от полноценного открытого мира, что, по словам обозревателей, пошло игре только на пользу.
Больше всего похвалы получила именно боевая система. Сражаться в Final Fantasy 16 настолько весело и интересно, что некоторым критикам не терпелось поскорее досмотреть ролик и приступить к очередной схватке. Некоторые из поигравших с уверенностью заявляют, что в итоге ролевой экшен наверняка станет одной из главных игр 2023 года.
Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня эксклюзивно на PS5.
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