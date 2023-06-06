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Опубликованы первые живые фото очков Apple Vision Pro

Опубликованы первые живые фото очков Apple Vision Pro
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5 июня на презентации WWDC 23 компания Apple представила очки смешанной реальности Vision Pro. Корпорация называет гаджет своим новым iPhone — настолько большую ставку на шлем делает Тим Кук и совет директоров.

Сразу после показа Apple организовала привычное для журналистов мероприятие, где они могли задать сотрудникам компании вопросы, сфотографироваться с Тимом Куком и даже взглянуть на устройство своими глазами. Попробовать Vision Pro прессе сперва не дали, однако некоторым блогерам, включая Маркеса Браунли, всё же удалось притронуться к будущему компании.

Первые живые фото шлема Apple Vision Pro

Фото: Macrumors

Фото: The Verge

Фото: Macrumors

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: Macrumors

Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене от $ 3499 (около 285 тыс. рублей).

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