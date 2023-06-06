Опубликованы первые живые фото очков Apple Vision Pro

5 июня на презентации WWDC 23 компания Apple представила очки смешанной реальности Vision Pro. Корпорация называет гаджет своим новым iPhone — настолько большую ставку на шлем делает Тим Кук и совет директоров.
Сразу после показа Apple организовала привычное для журналистов мероприятие, где они могли задать сотрудникам компании вопросы, сфотографироваться с Тимом Куком и даже взглянуть на устройство своими глазами. Попробовать Vision Pro прессе сперва не дали, однако некоторым блогерам, включая Маркеса Браунли, всё же удалось притронуться к будущему компании.
Первые живые фото шлема Apple Vision Pro
Фото: Macrumors
Фото: The Verge
Фото: Macrumors
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: Macrumors
Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене от $ 3499 (около 285 тыс. рублей).
- 6 июня 2023
-
11:24
-
11:01
-
10:56
-
10:31
-
10:17
-
09:17
-
08:49
-
08:18
-
07:43
-
07:10
-
06:29
-
02:00
- 5 июня 2023
-
22:57
-
21:33
-
21:31
-
20:56
-
20:25
-
20:12
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:07
-
18:48
-
18:18
-
17:42
-
17:19
-
16:50
-
16:49
-
16:25
-
16:25
-
15:57
-
15:30
-
15:24
-
15:05
-
14:58