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Вышел первый трейлер фильма «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки

Вышел первый трейлер фильма «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки
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Кинокомпания «СТВ» представила первый трейлер фильма «По щучьему велению» — экранизации одноимённой русской народной сказки.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания «СТВ». Права на видео принадлежат «СТВ»

Картина расскажет о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, третье же решает оставить на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»). Премьера картины состоится 26 октября во всех кинотеатрах страны.

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