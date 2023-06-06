Вышел первый трейлер фильма «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки

Кинокомпания «СТВ» представила первый трейлер фильма «По щучьему велению» — экранизации одноимённой русской народной сказки.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания «СТВ». Права на видео принадлежат «СТВ»

Картина расскажет о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, третье же решает оставить на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»). Премьера картины состоится 26 октября во всех кинотеатрах страны.