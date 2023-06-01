Где найти время на все эти хиты?

Фильмов и сериалов в июне выйдет огромное количество — и каждый хочется посмотреть!

Июнь — идеальное время, чтобы взять отпуск, включить телевизор и посмотреть десятки крутых фильмов и сериалов. Столько примечательных проектов не выходило давно!

«Человек-паук: Паутина вселенных»

Фильм

Дата выхода: 2 июня.

В главных ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Продолжение отличного мультфильма 2018 года. В этот раз эпика будет больше: к примеру, на экране появятся около 280 версий Человека-паука. Со злодеями сразятся даже Паук-панк и Кот-паук.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.

«Молодой Папа»

Фильм

Дата выхода: 2 июня.

В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Кристина Кириак, Марко Леонарди и другие.

Где смотреть: Apple TV+.

Жанр: драма, биография.

Фильм о монахе, которого играет эксцентричный Шайа ЛаБаф. После Первой мировой на его теле появляются стигматы — они жутко болят, но позволяют творить чудеса. Неужели он святой? Или же речь о безумце, который подстраивает свои свершения?

Видео доступно на YouTube-канале Trailer Movie. Права на видео принадлежат Gravital Yentures.

«Кумир», первый сезон

Сериал

Дата выхода: 4 июня.

В главных ролях: Лили-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон и другие.

Где смотреть: HBO.

Жанр: драма.

Новый проект Сэма Левинсона, автора популярной «Эйфории». В центре сюжета известная певица, которая заводит отношения с лидером секты и постепенно рушит свою жизнь. В сериале много разврата и безумия, а историю не назвать оптимистичной. Готовьтесь к тяжёлому и провокационному зрелищу!

Видео доступно на YouTube-канале DMITRY TER. Права на видео принадлежат HBO.

«Арнольд»

Мини-сериал

Дата выхода: 7 июня.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэмерон, Джейми Ли Кёртис и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: документальный, биография.

Документальный сериал о жизни Шварценеггера. Авторы расскажут о молодости звезды, первых шагах в спорте и старте актёрской карьеры. В кадре появятся сам Арнольд и его друзья вроде Дэнни Де Вито и Сильвестра Сталлоне.

Видео доступно на YouTube-канале «Фильмы HD». Права на видео принадлежат Netflix.

«Снегирь»

Фильм

Дата выхода: 8 июня.

В главных ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: драма.

Фильм-катастрофа о рыболовном корабле, который попал в шторм. Команде придётся собраться с духом и выжить в ситуации, когда природа против них.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания СТВ». Права на видео принадлежат СТВ.

«Стоп-слово»

Фильм

Дата выхода: 8 июня.

В главных ролях: Кристофер Эбботт, Маргарет Куэлли и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: триллер, драма, эротика.

Эротический триллер о крупном бизнесмене, который часто вызывал домой доминаторшу. Жизнь героя меняется, поэтому он отказывается от услуг властной дамы. Но девушка не хочет терять клиента и приступает к шантажу.

Видео доступно на YouTube-канале «ВОЛЬГА». Права на видео принадлежат Вольга.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Фильм

Дата выхода: 9 июня.

В главных ролях: Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Питер Динклэйдж и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

В 2018-м фильм «Бамблби» перезапустил «Трансформеров» и стал хитом. Через пять лет выходит продолжение, где огромные роботы снова дерутся насмерть, разносят округу и спасают людей. И превращаются в звероботов!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Universal.

«Переполненная комната», первый сезон

Сериал

Дата выхода: 9 июня.

В главных ролях: Уилл Чейз, Том Холланд, Аманда Сайфред и другие.

Где смотреть: Apple TV+.

Жанр: триллер.

Персонажа Тома Холланда обвиняют в чудовищном убийстве. Вот только у героя провалы в памяти, поэтому неизвестно, виновен он или нет. За расследование берётся опытный следователь, который много беседует с бедолагой и ищет истину.

Видео доступно на YouTube-канале Kino Dizzeness. Права на видео принадлежат Apple.

«Чёрное зеркало», шестой сезон

Сериал

Дата выхода: 15 июня.

В главных ролях: Сальма Хайек, Аарон Пол, Джош Хартнетт и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: хоррор, триллер, приключения.

Знаменитая антология, где каждая серия посвящена новой теме. Иногда авторы рассказывают о страшном технологичном будущем, а иногда смешат и ставят героев перед неразрешимыми моральными дилеммами. В новом сезоне будет шесть эпизодов — при этом в двух события развернутся в прошлом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Флэш»

Фильм

Дата выхода: 16 июня.

В главных ролях: Эзра Миллер, Саша Калле, Бен Аффлек и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Джеймс Ганн строит новую киновселенную DC. С прошлой, похоже, попрощаются именно во «Флэше». Барри Аллен путешествует по времени и пространству, встречает новые версии знаковых персонажей и переписывает реальность.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат WB.

«Стэн Ли»

Фильм

Дата выхода: 16 июня.

В главных ролях: Стэн Ли, Дэвид Гелб и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: документальный, биография.

Документалка о великом творце, который придумал сотни великих супергероев и до самой смерти появлялся в фильмах Marvel. В фильме расскажут о начале карьеры и великих идеях.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Disney.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Фильм

Дата выхода: 16 июня.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Ольга Куриленко, Голшифте Фарахани и другие.

Где смотреть: Netflix

Жанр: боевик.

Продолжение одного из лучших боевиков современности. В первой части герой Криса Хемсворта красиво разносил злодеев, зажигал в сценах, снятых одним дублем, и убедительно страдал. В этот раз зрелище впечатлит ещё сильнее.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город», первый сезон

Сериал

Дата выхода: 18 июня.

В главных ролях: Джеффри Дин Морган, Лорен Кохэн, Карина Ортиз и другие.

Где смотреть: AMC.

Жанр: фантастика, триллер, драма.

Пожалуй, самый ожидаемый спин-офф по «Ходячим мертвецам». Как иначе, если главные герои — харизматичный Ниган и несчастная Мэгги, которая лишилась мужа из-за спутника. Герои научились уживаться друг с другом, но хорошими их отношения не назвать. Впереди у них много приключений: новый город, вычурные фракции и особо опасные зомби.

Видео доступно на YouTube-канале AyNix TWD. Права на видео принадлежат AMC.

«Секретное вторжение»

Мини-сериал

Дата выхода: 21 июня.

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

В «Секретном вторжении» на Землю нападут скруллы, которые легко принимают любую внешность. Они проникнут во все властные структуры и возьмут жизнь под контроль. Единственная надежда — Ник Фьюри и его друзья. Но можно ли им доверять?

Видео доступно на YouTube-канале «Тизер ПРО». Права на видео принадлежат Disney.

«И просто так», второй сезон

Сериал

Дата выхода: 22 июня.

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и другие.

Где смотреть: HBO.

Жанр: мелодрама, комедия.

«Секс в большом городе» возвращается. У сериала новое название, но прежние герои. Легендарные подруги снова влипнут в безумные истории, обсудят любовь и переживут предательства.

Видео доступно на YouTube-канале «Янва Кино». Права на видео принадлежат HBO.

«Медведь», второй сезон

Сериал

Дата выхода: 22 июня.

В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири и другие.

Где смотреть: Hulu.

Жанр: драма, комедия.

«Медведь» — сериал о талантливом шеф-поваре, который возглавил семейную забегаловку и ведёт её к успеху. Задумка простая только на словах: в шоу много трогательных моментов, а от шуток смеёшься в голос. «Медведя» не зря назвали одним из главных сериалов прошлого года.

Видео доступно на YouTube-канале FX. Права на видео принадлежат Hulu.

«Без обид»

Фильм

Дата выхода: 22 июня.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Натали Моралес и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: драма, комедия.

В центре сюжета девушка-таксист (Дженнифер Лоуренс), у которой отобрали машину. Её последний шанс заработать — согласиться на странную работу. Богатые родители переживают за сына, который не гуляет и не встречается с девушками. Теперь безбашенной героине нужно научить беднягу жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Kino Dizzeness. Права на видео принадлежат Sony.

«Город астероидов»

Фильм

Дата выхода: 22 июня.

В главных ролях: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: драма, комедия.

Новый фильм Уэса Андерсона расскажет о городе у кратера. Когда-то там упал астероид, поэтому астрономы сочли место идеальным для слётов. Вот только последнее собрание идёт не по плану. Герои выясняют, что весь мир в опасности.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Focus.

«Захваченный рейс», первый сезон

Сериал

Дата выхода: 28 июня.

В главных ролях: Идрис Эльба, Кейт Филлипс, Арчи Панджаби и другие.

Где смотреть: Apple TV+.

Жанр: триллер.

Сериал о террористах, которые захватили самолёт. К счастью, на борту оказался профессиональный переговорщик в исполнении Идриса Эльбы. Он выясняет требования и пытается всех спасти.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Ведьмак», третий сезон

Сериал

Дата выхода: 29 июня.

В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие.

Где смотреть: Netflix

Жанр: фэнтези, приключения.

В третьем сезоне Геральт и Йеннифэр найдут убежище для Цири и заживут нормальной жизнью, Правда, недолго — за могущественной девочкой охотится нечто опасное. После этого сезона Генри Кавилл оставит роль ведьмака.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Фильм

Дата выхода: 30 июня.

В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: приключение, боевик, комедия.

Индиана Джонс давно отошёл от дел, но крёстная дочь втягивает его в новую авантюру. Герой достанет фирменную шляпу и снова будет прыгать по платформам. Критики не оценили продолжение саги, но зрители, которые росли на похождениях Индианы, точно пустят слезу ностальгии.

Видео доступно на YouTube-канале «Раз». Права на видео принадлежат Sony.

«Джек Райан», четвёртый сезон

Сериал

Дата выхода: 30 июня.

В главных ролях: Джон Красински, Уэнделл Пирс, Майкл Келли и другие.

Где смотреть: Prime Video.

Жанр: боевик, триллер.

Завершение сериала о бывшем агенте ЦРУ, который влип в передрягу и прячется как от работодателей, так и от террористов. Его цель — раскрыть злодеев, очистить имя и спасти мир.

Видео доступно на YouTube-канале Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

Какие фильмы и сериалы будете смотреть в июне? Расскажите в комментариях!