«Полное дерьмо»: нейросеть ChatGPT написала сценарий для сериала «Чёрное зеркало»

Сериал «Чёрное зеркало» — один из самых жутких сериалов Netflix. Проект Чарли Брукера исследует теоретические проблемы будущего человечества, где технологии серьёзно влияют на жизнь каждого из нас.

Как рассказал создатель сериала, он попробовал использовать популярную нейросеть ChatGPT для написания сценария одной из серии шоу. Сперва его обрадовал результат, а затем он понял, что искусственный интеллект просто совместил сюжет нескольких эпизодов в одном.

Я немного поигрался с ChatGPT. Первое, что я сделал, — это ввёл «создай эпизод «Чёрного зеркала», и получил нечто, что на первый взгляд выглядело неплохо, но на второй взгляд — как полное дерьмо. Потому что он просто взял синопсисы эпизодов «Чёрного зеркала» и смешал их вместе. В этом нет ничего оригинального.

Таким образом, Брукеру не удалось устроить «Чёрное зеркало» в реальной жизни — нейросеть никак не помогла ему со сценарием. Шестой сезон шоу выйдет на Netflix уже 15 июня: все пять эпизодов будут доступны сразу же.