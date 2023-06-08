Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 будет стоить € 30 в Европе
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Пользователи Reddit обратили внимание на страницу дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Она ненадолго появилась в магазине GOG, однако затем её скрыли от посторонних глаз.
Фото: GOG
Каких-либо новых деталей расширения пользователи не обнаружили, однако стала известна цена проекта в Европе — € 30. Таким образом, это самое дорогое дополнение в истории CD Projekt RED: «Каменные сердца» для «Ведьмака 3» продавались за € 10, «Кровь и вино» — за € 20.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покажут на презентации Summer Game Fest 2023. Судя по всему, уже после демонстрации CD Projekt RED откроет предзаказы расширения. Тогда же наверняка назовут и точную дату выхода проекта, которая пока что намечена на 2023 год.
Расширение представят с помпой
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