Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали живой тур в поддержку дополнения Phantom Liberty
Поделиться
CD Projekt RED анонсировала небольшой презентационный тур в поддержку дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. До России тур, естественно, не доберётся. При этом, помимо европейских стран, расширение довезут и до Китая, и до Бразилии.
Вероятно, журналистам и блогерам раскроют массу подробностей о грядущем масштабном DLC. И дадут им его опробовать. CD Projekt RED обещает раскрыть подробности презентации в ближайшем будущем.
Города-участники тура в поддержку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077
- Варшава (Польша).
- Кёльн (Германия).
- Токио (Япония).
- Пекин (Китай).
- Сеул (Южная Корея).
- Париж (Франция).
- Сан-Паулу (Бразилия).
- Лондон (Великобритания).
Фото: CD Projekt RED
Ранее сообщалось, что команда CDPR полноценно презентует Phantom Liberty на фестивале Summer Game Fest, который в этом году пройдёт с 8 по 9 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2023
-
17:19
-
16:53
-
15:56
-
15:41
-
15:26
-
15:08
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
13:51
-
13:19
-
13:10
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:32
-
12:23
-
11:57
-
11:25
-
10:55
-
10:39
-
10:06
-
09:44
-
09:13
-
08:42
-
02:00
- 1 июня 2023
-
22:35
-
21:51
-
21:50
-
21:22
-
21:17
-
21:06
-
20:33
-
20:08
-
19:38
Партнерский контент