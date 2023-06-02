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Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали живой тур в поддержку дополнения Phantom Liberty

Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали живой тур в поддержку дополнения Phantom Liberty
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CD Projekt RED анонсировала небольшой презентационный тур в поддержку дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. До России тур, естественно, не доберётся. При этом, помимо европейских стран, расширение довезут и до Китая, и до Бразилии.

Вероятно, журналистам и блогерам раскроют массу подробностей о грядущем масштабном DLC. И дадут им его опробовать. CD Projekt RED обещает раскрыть подробности презентации в ближайшем будущем.

Города-участники тура в поддержку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

  • Варшава (Польша).
  • Кёльн (Германия).
  • Токио (Япония).
  • Пекин (Китай).
  • Сеул (Южная Корея).
  • Париж (Франция).
  • Сан-Паулу (Бразилия).
  • Лондон (Великобритания).

Фото: CD Projekt RED

Ранее сообщалось, что команда CDPR полноценно презентует Phantom Liberty на фестивале Summer Game Fest, который в этом году пройдёт с 8 по 9 июня.

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