Появилось первое видео геймплея Mortal Kombat 1
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Первые кадры игрового процесса Mortal Kombat 1 показали во время открытия Summer Game Fest 2023.
Зрителям показали большое геймплейное видео, включающее элементы сюжетной кампании и сражения, в том числе ряд фаталити.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Mortal Kombat.
Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунга.
Summer Game Fest называют важнейшей игровой презентацией лета 2023 года. Следить за ходом ивента в онлайн-режиме можно на YouTube или Twitch, а все главные анонсы и видеоролики «Чемпионат» собирает в отдельном материале.
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