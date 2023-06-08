Ubisoft анонсировала нового «Принца Персии»
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Во время Summer Game Fest была представлена новая часть «Принца Персии». Игра выйдет под названием The Lost Crown. Но фанатам, похоже, пока что рано радоваться.
Проект представляет собой 2D-платформер, в котором нужно исследовать локации, сражаться с врагами и заниматься другими вещами. Графика, как можно заметить, будет стилизована под мультяшный стиль.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
The Lost Crown — первая игра серии за десять лет. Фанаты явно ждали не этого, но Ubisoft, видимо, решила поэкспериментировать и посмотреть, как новая часть будет выглядеть в совершенно ином стиле. Также в разработке находится ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.
Релиз игры состоится 18 января 2024 года.
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