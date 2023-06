Ubisoft анонсировала нового «Принца Персии»

Во время Summer Game Fest была представлена новая часть «Принца Персии». Игра выйдет под названием The Lost Crown. Но фанатам, похоже, пока что рано радоваться.

Проект представляет собой 2D-платформер, в котором нужно исследовать локации, сражаться с врагами и заниматься другими вещами. Графика, как можно заметить, будет стилизована под мультяшный стиль.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

The Lost Crown — первая игра серии за десять лет. Фанаты явно ждали не этого, но Ubisoft, видимо, решила поэкспериментировать и посмотреть, как новая часть будет выглядеть в совершенно ином стиле. Также в разработке находится ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.

Релиз игры состоится 18 января 2024 года.