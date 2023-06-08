«Человек-паук 2» от Sony выйдет 20 октября

На презентации Summer Game Fest геймдиректор студии Insomniac Games Брайан Интихаар поделился новыми деталями грядущего «Человека-паука 2». Разработчик показал обложку игры и заявил, что Веномом в игре будет не Эдди Брок, а кое-кто другой.

Также автор назвал дату выхода проекта на PlayStation 5 — 20 октября. При этом предзаказы откроются уже 16 июня. Судя по всему, студии пришлось отложить «Человека-паука» примерно на месяц: ранее инсайдеры сообщали о сентябре. Судя по всему, в ближайшие месяцы игроков ждёт множество новых деталей экшена.

Обложка игры

Фото: Sony

Состав коллекционного издания

Фото: Sony

Концепт-арт с Веномом

Фото: Sony

Стрим-открытие Summer Game Fest 2023 проходит в эти минуты на YouTube и Twitch. Все важные новости с главной игровой презентации этого лета мы собираем в одном большом материале по ссылке ниже.