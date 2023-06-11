Россияне начали писать пацанские цитаты Джейсона Стэйтема к постам Вина Дизеля в соцсетях

Масса российских фанатов традиционно под постами Джейсона Стэйтема в соцсетях придумывают абсурдные, забавные и вычурно-пафосные цитаты, которые якобы принадлежать актёру. Недавно русские любители боевиков решили, что Джейсона им мало, и они начали постить подобные высказывания под новым постом Вина Дизеля в его соцсетях, приписывая их также герою «Форсажа» Доминику Торетто.

Пафосное фото Вина Дизеля в соцсетях, которое привлекло российских фанатов

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Некоторые цитаты, которые российские фанаты приписывают Вину Дизелю и его герою Доминику Торетто

Тему семьи авторы цитат не смогли обойти стороной.

Знаешь, какие на мне сейчас трусы? Семейные.

Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате, вот здесь, сейчас.

Стэйтема, естественно, тоже вспомнили.

Цитаты Стэйтема знаешь? Это я ему написал.

Не обошли и тему скорости и гонок.

Бизнес как машина — неважно, какая модель, важно, какой водитель.

Гонщики не гонят. Они гоняют, но не загоняются.

Первая с буксом, вторая с хрустом.