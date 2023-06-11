Россияне начали писать пацанские цитаты Джейсона Стэйтема к постам Вина Дизеля в соцсетях
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Масса российских фанатов традиционно под постами Джейсона Стэйтема в соцсетях придумывают абсурдные, забавные и вычурно-пафосные цитаты, которые якобы принадлежать актёру. Недавно русские любители боевиков решили, что Джейсона им мало, и они начали постить подобные высказывания под новым постом Вина Дизеля в его соцсетях, приписывая их также герою «Форсажа» Доминику Торетто.
Пафосное фото Вина Дизеля в соцсетях, которое привлекло российских фанатов
Фото: Соцсети Вина Дизеля
Некоторые цитаты, которые российские фанаты приписывают Вину Дизелю и его герою Доминику Торетто
Тему семьи авторы цитат не смогли обойти стороной.
Знаешь, какие на мне сейчас трусы? Семейные.
Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате, вот здесь, сейчас.
Стэйтема, естественно, тоже вспомнили.
Цитаты Стэйтема знаешь? Это я ему написал.
Не обошли и тему скорости и гонок.
Бизнес как машина — неважно, какая модель, важно, какой водитель.
Гонщики не гонят. Они гоняют, но не загоняются.
Первая с буксом, вторая с хрустом.
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