Вин Дизель раскрыл дату выхода «Форсажа 11»

У «Форсажа 11» появилась точная дата выхода. Если ранее было известно, что лента выйдет в 2025 году, то теперь Вин Дизель, исполняющий главную роль, назвал конкретную дату. Премьеры ленты намечена на 4 апреля.
Забавно, что именно на этот день назначен выход экранизации Minecraft, в которой главную роль исполнит Джейсон Момоа, сыгравший злодея Данте в «Форсаже 10».
«Форсаж 10» посвящён новой истории, разворачивающейся в семье Торетто. Доминик, ушедший на покой, решает отдохнуть, но его жизнь прерывает Данте, решающий отомстить.
Universal Pictures недавно объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия. Инсайдеры говорили, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».
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