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Екатерина Мизулина отпраздновала День России на стриме в Minecraft

Екатерина Мизулина отпраздновала День России на стриме в Minecraft
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провела большой стрим в Minecraft в честь Дня России. Вместе с ней на мероприятии присутствовали стримеры Evgexa и Filipinisbro. Запись трансляции уже доступна в официальном паблике чиновницы.

Видео доступно на VK-группе Екатерины Мизулиной. Права на видео принадлежат Екатерины Мизулиной и Microsoft.

На протяжении трансляции Мизулина и блогеры праздновали День России, наблюдали за салютом и большим концертом в виртуальных «Лужниках». На нём российский певец SHAMAN исполнил гимн России.

Это уже не первая крупная сходка в MInecraft, организованная чиновниками. 1 мая в песочнице также прошла демонстрация партии ЛДПР у памятника Владимиру Жириновскому.

Это была массовая сходка
На демонстрацию у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft «пришли» 12 тыс. игроков
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