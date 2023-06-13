Diablo 4 заработала $ 666 млн за пять дней после выхода игры

После невероятно успешного запуска Diablo 4 компания Blizzard более подробно рассказала о рекордах игры. Как ранее сообщали разработчики, проект оказался самым быстропродаваемым тайтлом в истории корпорации. Игра принесла авторам $ 666 млн выручки за пять дней после релиза.

Что касается рекордов пользователей, то и они впечатляют. Так, игроки провели в Diablo 4 более 276 млн часов, убив за это время 276 млрд демонов — это в 35 раз больше населения планеты Земля, отметили в Blizzard. При этом без множества смертей не обошлось: персонажи игроков умерли более 316 млн раз, в 5 млн из которых виноват Мясник.

Статистика Diablo 4 за первые 10 дней с релиза в раннем доступе Фото: Blizzard

Максимального 100-го уровня в режиме «Хардкор» с одной жизнью достигли уже 163 игрока — они в любой момент могут потерять своих персонажей. Blizzard также похвасталась популярностью игры на Twitch: с 1 по 9 июня проект лидировал по просмотрам на площадке.

Также Blizzard ещё раз отметила, что релиз Diablo 4 — это лишь начало пути. Первое обновление для игры выйдет уже в июле, после чего Blizzard будет выпускать новые апдейты примерно каждые три месяца. У авторов уже есть планы на многолетнюю поддержку проекта.