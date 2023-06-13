Pixar представила тизер-трейлер нового мультфильма «Элио» про инопланетян

Анимационная студия Pixar совместно с Disney анонсировала новый полнометражный мультфильм «Элио» — тизер-трейлер проекта опубликован на YouTube.

В центре сюжета окажется история Элио, неудачливого мальчика с активным воображением. Во время прибытия на Землю инопланетная цивилизация ошибочно идентифицирует его как руководителя планеты — теперь ему предстоит наладить контакт с пришельцами.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Disney.

Над мультфильмом будет работать Эдриан Молина — это его первый опыт в роли режиссёра, хотя ранее он принимал участие в создании «Истории игрушек», «Университета монстров», «Тайны Коко» и в других популярных проектах Pixar.

Премьера «Элио» состоится 1 марта 2024 года в кинотеатрах мира.