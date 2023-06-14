WB пытается вернуть себе Кристофера Нолана после скандала

Уже 21 июля состоится мировая премьера «Оппенгеймера» — нового фильма Кристофера Нолана. Это будет первая за многие годы работа британского режиссёра, которую он выпустит под брендом Universal Pictures. Нолан 21 год выпускал фильмы исключительно для Warner Bros., однако отношения между режиссёром и компанией испортились после выхода фильма «Довод».

Тогда киностудия хотела выпустить его картину в цифровых сервисах одновременно с кинотеатральным релизом из-за пандемии, чему был очень раздосадован любящий традиционный формат кино британец. Он решил снять свой следующий фильм про создателя ядерной бомбы для Universal Pictures, и теперь новое руководство WB пытается вернуть его назад.

Об этом рассказал продюсер Майкл Де Лука в большом интервью Variety. Источники издания также сообщили, что нынешний глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав выплатил Нолану семизначный гонорар за «Довод» в качестве жеста доброй воли. Топ-менеджер надеется, что британский постановщик вернётся и продолжит творить именно под брендом WB.

Сам Нолан не ответил на запрос Variety и не комментировал информацию о потенциальном возвращении. Сейчас постановщик полностью посвятил себя работе над «Оппенгеймером», премьера которого состоится 21 июля.